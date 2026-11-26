Об итогах работы кикшеринга в 2026 году в Петербурге отчитался Комитет по транспорту. За этот сезон, который длился с 16 марта по 21 ноября, власти привлекли к административной ответственности в 1,5 раза больше пользователей, чем в прошлом году.
Нарушения на электросамокатах фиксировали с помощью камер «Безопасного города». Всего устройства помогли выявить 82,2 тысячи несоблюдения правил передвижения пользователями кикшеринга, из них пришлось:
- 73,4 тысячи на пересечение «зебры» без спешивания;
- 4,2 тысячи на поездки вдвоем или втроем;
- 3,7 тысяч на выезд на проезжую часть с нарушением ПДД;
- 867 на управление детьми.
По итогам работы в этом году операторы заблокировали 760 аккаунтов, выписали 26,8 тысяч штрафов на сумму более 37,3 млн рублей и вынесли свыше 27 тысяч предупреждений (в 2025 году власти сообщали о 5 тысячах предупреждений и 30 тысячах штрафах). За сезон компании направили в бюджет Петербурга более 26 млн рублей на развитие инфраструктуры для самокатов, до конца года город получит еще 26 млн.
Также в Комтрансе рассказали, что добровольную верификацию через «Макс ID» и «Госуслуги» прошли более 100 тысяч пользователей кикшеринга. Благодаря этому власти смогли протестировать систему, чтобы в 2027 году сделать подтверждение личности самокатчиков обязательным для всех.
Свои итоги подвели и операторы кикшеринга, ими они поделились с Собака.ru. По подсчетам Woosh, на самокатах компании горожане совершили более 20 млн поездок за сезон, средняя продолжительность их поездки составляет 8,5 минут, а чаще всего средства индивидуальной мобильности (СИМ) брали в аренду у станций метро «Девяткино» и «Улица Дыбенко».
В «Яндекс Go» рассказали, что общая протяженность поездок петербуржцев превысила более 35 млн километров. В этом сезоне сервис внедрил технологию фотоконтроля возраста, которая помогает выявлять аккаунты, принадлежащие несовершеннолетним. Система приглашает пройти проверку пользователей, которых технология по истории поведения в кикшеринге с высокой вероятностью определяет как детей и подростков.
На СИМ «Юрента» жители Петербурга и Ленобласти проехали более 11 млн километров. Помимо подтверждения личности через «Макс ID» и портал «Госуслуг», компания предлагала пользователям верефикацию через сервис мобильного оператора «МТС». Также «Юрент» в своем приложении использует рейтинговую систему: райдерам, которые систематически нарушают ПДД на самокатах сервиса, снижали максимальную скорость самоката. За сезон рейтинг и скорость СИМ сервис снизил 4,5 петербуржцам.
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