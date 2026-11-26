Нарушения на электросамокатах фиксировали с помощью камер «Безопасного города». Всего устройства помогли выявить 82,2 тысячи несоблюдения правил передвижения пользователями кикшеринга, из них пришлось:

73,4 тысячи на пересечение «зебры» без спешивания;

4,2 тысячи на поездки вдвоем или втроем;

3,7 тысяч на выезд на проезжую часть с нарушением ПДД;

867 на управление детьми.

По итогам работы в этом году операторы заблокировали 760 аккаунтов, выписали 26,8 тысяч штрафов на сумму более 37,3 млн рублей и вынесли свыше 27 тысяч предупреждений (в 2025 году власти сообщали о 5 тысячах предупреждений и 30 тысячах штрафах). За сезон компании направили в бюджет Петербурга более 26 млн рублей на развитие инфраструктуры для самокатов, до конца года город получит еще 26 млн.

Также в Комтрансе рассказали, что добровольную верификацию через «Макс ID» и «Госуслуги» прошли более 100 тысяч пользователей кикшеринга. Благодаря этому власти смогли протестировать систему, чтобы в 2027 году сделать подтверждение личности самокатчиков обязательным для всех.