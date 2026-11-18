Новый маршрут хотят проложить по Петрозаводскому шоссе — от Советского проспекта до Лагерного шоссе. Сейчас для этой территории разрабатывают документацию по планировке, утвердить которую рассчитывают в 2026 году. Согласно проекту, трамвайные пути разместят вдоль правой стороны шоссе по направлению из Петербурга в область. После утверждения документов строительство включат в адресную инвестиционную программу. Разработку проекта планируют завершить до 2028 года, а реконструкцию Петрозаводского шоссе — до 2032-го.

Ранее в Петербурге начали готовить еще одну трамвайную линию, которая свяжет Колпино со станцией метро «Шушары». В июне Смольный утвердил проект планировки территории для ее строительства. Протяженность маршрута составит 12,5 километра.