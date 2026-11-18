Областные власти пообещали развивать и дальше эту инициативу: следующие точки доступа к сети планируют оборудовать на Дороге жизни во Всеволожском районе, а также в Волховском районе.

Найти остановки с Wi-Fi можно по специальной табличкой «Остановка с доступом в интернет». Подключиться к сети можно, авторизовавшись через «Госуслуги», «ВКонтакте», «Сбер ID» или по номеру телефона.

Wi-Fi работает через оптоволоконный кабель и не зависит от базовых станций мобильной связи, пишет Дрозденко. По его словам, даже если мобильный интернет поблизости недоступен, точка Wi-Fi продолжит работать. Количество одновременных подключений не ограничено, устойчивый сигнал может сохраняться в радиусе 50–100 метров от остановки, скорость соединения — до 20 Мбит/с на одного пользователя, входящий и исходящий трафик — без ограничений. Оборудование способно работать при температуре до −20 °C.