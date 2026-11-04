Петербург получит 200 новых трамваев до 2030 года

Правительство России поддержало обращение губернатора Александра Беглова о приобретении 200 новых трамваев для Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам вице-губернатора Кирилла Полякова, трамваи планируют закупить до 2030 года. Федеральный бюджет поможет снизить процентную ставку по финансированию закупки.

К этому времени, согласно федеральным планам, не менее 85% городского общественного транспорта в России должно соответствовать установленным срокам эксплуатации. В Петербурге этот показатель, по данным Смольного, уже составляет 97,8%.