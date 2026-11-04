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Транспорт

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В Петербурге начали испытывать новый трамвай «Синара»

Новая модель способна продолжать движение без подключения к контактной сети. Сейчас ее проверяют на городских путях.

В Петербурге началась обкатка трамвая «Синара» 71-233. Пока испытания проходят без пассажиров на маршруте № 60, сообщили в «Горэлектротрансе».

Трамвай состоит из трех соединенных частей и может вместить до 308 пассажиров. В салоне предусмотрены 70 сидячих мест и шесть дверей. Вагон также оборудован системами безопасности и приспособлен для маломобильных пассажиров.

У новой модели есть несколько особенностей. Основные механизмы спрятаны под панелями салона, а в кабине водителя установлены интерактивные экраны, удобное кресло и система климат-контроля.

Впервые трамвай представили на выставке «ИННОПРОМ-2025». После необходимых проверок он пять месяцев работал в тестовом режиме на маршрутах Екатеринбурга. Теперь специалисты оценят, насколько вагон подходит для петербургских путей, и соберут отзывы водителей.

Ранее в Петербурге начали испытывать беспилотные трамваи. Их тестируют с 2024 года, пока под контролем водителя-испытателя. Кроме того, в городе планируют разработать новую систему автоматического управления трамваем с использованием искусственного интеллекта.

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