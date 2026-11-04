В Петербурге начали испытывать новый трамвай «Синара»

В Петербурге началась обкатка трамвая «Синара» 71-233. Пока испытания проходят без пассажиров на маршруте № 60, сообщили в «Горэлектротрансе».

Трамвай состоит из трех соединенных частей и может вместить до 308 пассажиров. В салоне предусмотрены 70 сидячих мест и шесть дверей. Вагон также оборудован системами безопасности и приспособлен для маломобильных пассажиров.

У новой модели есть несколько особенностей. Основные механизмы спрятаны под панелями салона, а в кабине водителя установлены интерактивные экраны, удобное кресло и система климат-контроля.