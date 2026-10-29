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Транспорт

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БПЛА начнут доставлять посылки россиянам. Это проект Минтранса

Развитие перевозок грузов с помощью беспилотников обсудили на заседании Общественного совета при Минтрансе, сообщили в его пресс-службе. Ведомство планирует выбрать до пяти российских регионов, которые поучаствуют в проекте на первом этапе.

Vladimir Tretyakov / Shutterstock.com

С помощью БПЛА по воздуху планируют доставлять продукты, лекарства, посылки и документы. Список субъектов РФ для тестирования нового формата перевозок представят на «Транспортной неделе», которая пройдет с 14 по 20 ноября.

Сам проект рассчитан до конца 2027 года. Его главной задачей Минтранс называет переход от отдельных испытательных полетов к регулярной доставке грузов. Для этого будут создавать маршруты протяженностью до 20, 50 и 100 километров, связывающие склады, распределительные центры и пункты выдачи заказов. Также власти оценят, насколько беспилотная доставка быстрее и выгоднее традиционных способов перевозки, как обеспечить регулярность рейсов и в каких регионах технология наиболее востребована.

Опыт доставки беспилотниками в России уже есть, отмечают в ведомстве. Так, в Нижегородской области дроны доставили покупателям более 2,5 тысяч заказов, а в Якутии в рамках проекта «Воздушная переправа» выполнили 288 полетов и перевезли около 670 килограммов грузов.

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