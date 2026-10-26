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Светящиеся лоси теперь предупреждают автомобилистов о диких животных на трассе М-11

Светоотражающие фигуры лосей установили на 393-м километре трассы М-11 «Нева» в направлении Петербурга и на 550-м километре в сторону Москвы, сообщают в Минтрансе. Такие знаки должны предупредить водителей о вероятности выхода диких животных к дороге.

Kelly vanDellen / Shutterstock

Установка фигур стала дополнительной профилактикой возможных ДТП с участием зверей, поясняют в «Автодоре». В госкомпании напоминают, что их скоростные трассы уже оборудованы защитными сетками, которые препятствуют выходу диких животных на проезжую часть. Однако такие барьеры все равно полностью не исключают вероятность появления зверей у дороги.

В предприятии напоминают водителям, что при движении по участкам, где могут появиться животные, важно соблюдать скоростной режим, следить за дорожной обстановкой и избегать резких маневров. Если зверь появилось у дороги, следует заблаговременно снизить скорость и приготовиться к остановке.

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