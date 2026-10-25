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Петербург и Ленобласть вошли в пятерку регионов России с наибольшим числом погибших в ДТП

С января по сентябрь 2026 года в автомобильных авариях на территории города и области погибли 328 человек.

Петербург и Ленинградская область оказались среди пяти регионов России с наибольшим числом погибших в ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Больше погибших зафиксировали только в Краснодарском крае – 462 человека, Московской области – 423 и Ростовской – 347. Петербург и Ленобласть с 328 погибшими оказались на четвертом месте. По данным ТАСС, эти регионы остаются в числе лидеров по числу жертв ДТП на протяжении нескольких лет.

Всего за восемь месяцев 2026 года в России в результате ДТП погибли 9171 человек – на 913 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Собака.ru делилась, как Хельсинки удалось добиться нулевой смертности в ДТП за год и какие меры могли бы помочь Петербургу. 

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