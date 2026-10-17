В Пулкове отменены и задержаны десятки рейсов на фоне атак беспилотников

Петербургский аэропорт в ночь с 16 на 17 октября временно не принимал и не отправлял рейсы из-за ограничения воздушного пространства, что повлияло на расписание полетов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Ограничения вводились и в московских аэропортах, из-за чего Пулково работал в качестве запасного.
По данным онлайн-табло, 17 октября на вылет задержаны 30 рейсов и 19 отменены. Пассажирам рекомендуют отслеживать статус рейса в личных кабинетах авиакомпаний и в СМС-сообщениях, а также использовать чат-бот «Твой Пулково» в «Максе» и следить за расписанием на табло и объявлениями в терминале. Также за информацией путешественники могут обратиться в колл-центры аэропорта.
Опасность БПЛА в Ленобласти объявили в 2:10, а отменили в 5:26. За это время силы ПВО сбили два беспилотника. Об атаках сообщали и Москве. Там за ночь уничтожили 75 дронов.
Ранее на фоне беспилотных атак на Москву петербургский аэропорт рекомендовал пассажирам добираться до столицы «альтернативными видами транспорта».
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