Пулково рекомендует добираться до Москвы «альтернативными видами транспорта»

«На текущий момент мы рекомендуем рассмотреть альтернативные виды транспорта для поездки в столицу», — заявили в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажирам, которые все-таки предпочтут добираться до Москвы самолетом, в Пулкове советует следить за расписанием на табло и объявлениями в терминале, обращаться за информацией в колл-центры аэропорта, а также подписаться на чат-бот «Твой Пулково» с уведомлениями о статусе рейса в «Максе».

С вечера 13-го до утра 14 октября в сторону столичного региона летело 493 БПЛА, 180 из них уничтожили на подлете к городу, сообщил его глава Сергей Собянин. К полудню в аэропорту Петербурга задержаны 26 рейсов, отменены 12 на вылет и 14 на прилет, следует из информационного табло.