Пулково рекомендует добираться до Москвы «альтернативными видами транспорта»

Петербургский аэропорт предупредил об изменениях в расписании полетов в Москву из-за ограничения воздушного пространства над столицей. На фоне сообщений об атаках БПЛА в этом регионе ночью Пулково в качестве запасного аэродрома принял более 20 рейсов.
«На текущий момент мы рекомендуем рассмотреть альтернативные виды транспорта для поездки в столицу», — заявили в пресс-службе воздушной гавани.
Пассажирам, которые все-таки предпочтут добираться до Москвы самолетом, в Пулкове советует следить за расписанием на табло и объявлениями в терминале, обращаться за информацией в колл-центры аэропорта, а также подписаться на чат-бот «Твой Пулково» с уведомлениями о статусе рейса в «Максе».
С вечера 13-го до утра 14 октября в сторону столичного региона летело 493 БПЛА, 180 из них уничтожили на подлете к городу, сообщил его глава Сергей Собянин. К полудню в аэропорту Петербурга задержаны 26 рейсов, отменены 12 на вылет и 14 на прилет, следует из информационного табло.
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