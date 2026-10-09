Станции с паэурбанками появились на остановках в Петербурге. Вот их адреса!

На электронных табло отображаются карта с маршрутами и расписанием. Здесь же в аренду можно взять зарядное устройство. На таких станциях действует специальный тариф: первые два часа аренды бесплатны.

Сейчас их можно найти на четырех остановках у:

Суворовского проспекта,16/13

Суворовского проспекта, 56,

Кирочной, 30

Лиговский проспекта, 71.

Оборудование работает в тестовом режиме. Испытания продлятся как минимум месяц. За это время специалисты поймут, насколько такие станции востребованы и удобны горожанам.