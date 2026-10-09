Станции с паэурбанками появились на остановках в Петербурге. Вот их адреса!

В центре города четыре остановки наземного транспорта оборудовали станциями аренды зарядных устройств, сообщает Комитет по транспорту. Ячейки с пауэрбанками встроены в информационные стенды.
На электронных табло отображаются карта с маршрутами и расписанием. Здесь же в аренду можно взять зарядное устройство. На таких станциях действует специальный тариф: первые два часа аренды бесплатны.
Сейчас их можно найти на четырех остановках у:
- Суворовского проспекта,16/13
- Суворовского проспекта, 56,
- Кирочной, 30
- Лиговский проспекта, 71.
Оборудование работает в тестовом режиме. Испытания продлятся как минимум месяц. За это время специалисты поймут, насколько такие станции востребованы и удобны горожанам.
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