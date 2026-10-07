Кандидатов будут фотографировать во время теста. Как еще изменятся правила сдачи экзамена на водительские права?

Согласно нововведениям, кандидатов начнут фотографировать во время экзамена. Кроме того, в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи — они будут также фиксировать процесс. Эти инструменты должны «обеспечить целостность» записи «при отключении питания и защиту от несанкционированного доступа к записанной информации». Рабочие места экзаменатора и кандидатов в водители должны попадать в зону видимости средств аудио- и видеозаписи, говорится в документе.

Также изменятся правила подтверждения состояния здоровья. Чтобы получить права, кандидаты могут не приносить бумажное медицинское заключение, если сведения о справке есть в федеральном реестре документов.

Часть нововведений уже действует с 12 мая этого года. Так, практическую часть экзамена будущий водитель должен сдать не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретической. Помимо этого, на экзамене кандидату запрещено пользоваться электронными средствами связи и гаджетами, которые ведут фото- и видеосъемку.