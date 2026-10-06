Когда завершится реконструкция первого троллейбусного депо Петербурга, рассказали в Смольном

После обновления депо сможет одновременно обслуживать до 70 троллейбусов, здесь смогут работать более 350 человек, включая сотрудников производственных участков, водителей и кондукторов. На его территории разместят зоны для ремонта и мойки, участки для обслуживания подвижного состава и шиномонтажа, складские и административные помещения, комнаты отдыха и инструктажа.

Сейчас исторические конструкции депо 1939 года уже демонтировали. Котлован под новое здание разработали и засыпали, включая пазухи фундамента. Кроме того, на территории оборудовали убежище на 200 человек.

Депо открылось в октябре 1940 года и стало первым специализированным троллейбусным парком Ленинграда. Уже более 15 лет троллейбусы отсюда не выходили на линию. Вместо этого локацию использовали как площадку для обучения водителей общественного транспорта.