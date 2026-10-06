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Транспорт

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Когда завершится реконструкция первого троллейбусного депо Петербурга, рассказали в Смольном

Реконструкцию первого петербургского троллейбусного депо на Сызранской улице планируют завершить в IV квартале 2028 года. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Комитет по транспорту

После обновления депо сможет одновременно обслуживать до 70 троллейбусов, здесь смогут работать более 350 человек, включая сотрудников производственных участков, водителей и кондукторов. На его территории разместят зоны для ремонта и мойки, участки для обслуживания подвижного состава и шиномонтажа, складские и административные помещения, комнаты отдыха и инструктажа.

Сейчас исторические конструкции депо 1939 года уже демонтировали. Котлован под новое здание разработали и засыпали, включая пазухи фундамента. Кроме того, на территории оборудовали убежище на 200 человек.

Депо открылось в октябре 1940 года и стало первым специализированным троллейбусным парком Ленинграда. Уже более 15 лет троллейбусы отсюда не выходили на линию. Вместо этого локацию использовали как площадку для обучения водителей общественного транспорта.

Комитет по транспорту

В 2020 году здание на Сызранской улице было признано аварийным, а в 2022 году начались проектные работы по его реконструкции. «Горэлектротранс» получил разрешение на реконструкцию троллейбусного парка № 1 в конце 2025 года. Изначально объект собирались сдать в конце 2027-го. Подрядчика определили со второй попытки — работы выполняет московское АО «Электроцентромонтаж». Стоимость контракта составила 2,61 млрд рублей.

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