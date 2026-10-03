Для Екатерининского парка разработают проект реставрации двух аварийных плотин за 5,5 млн рублей

ГМЗ «Царское Село» закажет проектирование реставрации двух исторических плотин в Екатерининском парке за 5,5 млн рублей. Проект необходимо разработать в течение 10 месяцев со дня заключения контракта. При благополучном раскладе он будет готов к осени 2027 года.

Первая плотина расположена рядом с «Мшистым утесом», вторая — каменная плотина на протоке от Виттоловского канала к Лебединым прудам. Обе плотины — часть объекта культурного наследия федерального значения, их состояние оценивают как аварийное.

Среди дефектов: прораны, смещения, сколы, глубокие трещины, вымытый раствор, выветривание швов, загрязненная и пораженная биотой гранитная облицовка, а также фильтрация воды сквозь тело плотины.

Проектная документация должна будет включать усиление и ремонт плотин с восполнением утрат, устройство гидроизоляции и примыкающих откосов, обеспечение регуляции уровня воды в прудах, методики выполнения работ и восстановление нарушенного благоустройства.