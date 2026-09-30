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Метро «Обухово» полностью закроют на время капитального ремонта. Работы уже одобрили

Проект обновления наклонного хода и вестибюля станции «Обухово» на зеленой линии получил положительное заключение госэкспертизы — соответствующая запись появилась в Едином государственном реестре заключений.

Ремонт затронет вестибюль, наклонный ход, эскалаторный, кассовый и машинный залы, а также другие технические помещения станции.

Проект разработают и реализуют ООО «Инфрастройпроект» из Сочи и ООО «ЭЛЕСИ-ПРО» из Томска. Заказчиком выступает «Петербургский метрополитен».

«Обухово» готовят к ремонту вместе с «Площадью Восстания» и «Парком Победы» — конкурс на поиск подрядчика, который бы подготовил документацию, объявили в конце 2024 года, писал «Деловой Петербург».

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