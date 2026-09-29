Цены на проезд в общественном транспорте вырастут, говорят в Смольном

Насколько именно вырастут цены, Корабельников не рассказал, однако он отметил, что конкретные решения по тарифам примут в декабре. Повышение стоимости поездок в общественном транспорте чиновник объяснил ростом цен на электричество и газ.

Последний раз тарифы на проезд поднимали в январе 2026 года. Тогда поездки на любых видах городского транспорта по «Подорожнику» стали стоит 65 рублей. Стоимость проезда по «гостевому» тарифу в наземном транспорте увеличили до 88 рублей, а в метро — до 95 рублей.

При этом в прошлом году петербургский транспорт дорожал дважды: в январе и в августе. Так, поездка по «Подорожнику» в автобусах, троллейбусах и трамваях за год выросла с 44 до 60 рублей.