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Цены на проезд в общественном транспорте вырастут, говорят в Смольном

Об индексации тарифов на поездки в метро и наземном транспорте сообщил журналистам вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников на встрече, посвященной городскому бюджету на 2027-2029 годы, пишет «РБК».

Semyon Prudiy / Shutterstock

Насколько именно вырастут цены, Корабельников не рассказал, однако он отметил, что конкретные решения по тарифам примут в декабре. Повышение стоимости поездок в общественном транспорте чиновник объяснил ростом цен на электричество и газ.

Последний раз тарифы на проезд поднимали в январе 2026 года. Тогда поездки на любых видах городского транспорта по «Подорожнику» стали стоит 65 рублей. Стоимость проезда по «гостевому» тарифу в наземном транспорте увеличили до 88 рублей, а в метро — до 95 рублей.

При этом в прошлом году петербургский транспорт дорожал дважды: в январе и в августе. Так, поездка по «Подорожнику» в автобусах, троллейбусах и трамваях за год выросла с 44 до 60 рублей.

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