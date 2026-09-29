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Транспорт

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В электрички Петербурга теперь можно проходить по билету в смартфоне

С 28 сентября пассажиры электричек в Петербурге и Ленобласти могут проходить через турникеты по NFC. Для этого достаточно купить билет в приложении «РЖД Пассажирам» и предъявить его с телефона, сообщили в пресс-службе компании.

Forewer / Shutterstock

Пройти турникет таким способом можно как перед поездкой, так для выхода со станции. Турникеты с поддержкой NFC отмечены специальной наклейкой. Сервис работает на Android-смартфонах с NFC и приложением «РЖД Пассажирам» версии 58 и выше. Сейчас обновление доступно в RuStore, в ближайшее время оно появится и в других магазинах приложений.

NFC нужно заранее включить в настройках телефона. Чтобы пройти по билету, нужно открыть его в приложении, нажать «Проход по NFC» и поднести смартфон к валидатору турникета.

Раньше такая функция работала только в Москве и Подмосковье. Теперь она доступна клиентам трех крупнейших пригородных перевозчиков России — Центральной, Московско-Тверской и Северо-Западной пригородных пассажирских компаний. На них приходится 68% пассажиропотока.

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