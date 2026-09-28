На «холодный туман» для обработки метро Петербурга от инфекций потратят 401 млн рублей

Обрабатывать «холодным туманом» будут вестибюли, платформы и переходы. Процедуру будут проводить ежедневно с 03:00 до 04:00, пока метро закрыто для пассажиров. Если в городе введут режим повышенной готовности, дезинфекцию будут проводить дважды в сутки — еще и во время технологического перерыва.

Контракт с подрядчиком заключен на период с 2 января 2027 года по 31 декабря 2029-го. В 2027 году на него заложили 128,4 млн рублей, в 2028-м — 134,2 млн, в 2029-м — 138,9 млн. Заявки на участие в аукционе принимают до 14 октября.

«Холодный туман» — это мелкие капли дезинфицирующего раствора, которые распыляет специальный генератор. Они оседают на поверхностях, попадают в щели и стыки и могут обрабатывать тканевые материалы. Заодно обеззараживается воздух. «Петербургский метрополитен» использует этот способ с 2020 года — тогда усиленную дезинфекцию ввели на фоне пандемии коронавируса.