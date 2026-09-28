На «холодный туман» для обработки метро Петербурга от инфекций потратят 401 млн рублей

«Петербургский метрополитен» объявил конкурс на поиск подрядчика, который займется профилактической обработкой помещений для пассажиров. На дезинфекцию предприятие готово потратить 401,6 млн рублей, следует из данных на госзакупках.
Обрабатывать «холодным туманом» будут вестибюли, платформы и переходы. Процедуру будут проводить ежедневно с 03:00 до 04:00, пока метро закрыто для пассажиров. Если в городе введут режим повышенной готовности, дезинфекцию будут проводить дважды в сутки — еще и во время технологического перерыва.
Контракт с подрядчиком заключен на период с 2 января 2027 года по 31 декабря 2029-го. В 2027 году на него заложили 128,4 млн рублей, в 2028-м — 134,2 млн, в 2029-м — 138,9 млн. Заявки на участие в аукционе принимают до 14 октября.
«Холодный туман» — это мелкие капли дезинфицирующего раствора, которые распыляет специальный генератор. Они оседают на поверхностях, попадают в щели и стыки и могут обрабатывать тканевые материалы. Заодно обеззараживается воздух. «Петербургский метрополитен» использует этот способ с 2020 года — тогда усиленную дезинфекцию ввели на фоне пандемии коронавируса.
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