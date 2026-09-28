Цимбалинский путепровод готов более чем наполовину

Специалисты завершили строительство съезда на улицу Цимбалина, для которого была возвели подпорная стенка высотой 12 метров и сделали насыпь из 25 тысяч кубометров песка. Съезд и последнюю опору со стороны улицы Белы Куна планируют достроить до конца года. В следующем году дорожники уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие на всем путепроводе и его съездах.

Реконструкция Цимбалинского путепровода позволит улучшить транспортное сообщение Невского и Фрунзенского районов, а также разгрузить соседний Невский путепровод. Кроме того, обновленное сооружение сможет пропускать поезда строящейся высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва.

Движение по старому Фарфоровскому мосту от улицы Цимбалина до улицы Белы Куна закрыли до февраля 2027-го еще в июле прошлого года. С 2021 года градозащитники боролись за включение переправы в список памятников архитектуры. В начале этого года Смольный опубликовал распоряжение об отказе Цимбалинскому путепроводу в статусе памятника. В апреле в защиту сооружения высказался историк и краевед Лев Лурье. Этот мост, построенный в 1910 году, считается одним из последних сохранившихся в Петербурге дореволюционных многоарочных путепроводов, отмечают активисты.