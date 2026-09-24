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Парковки для автодомов оборудуют на городских стоянках в Петербурге

Об этом сообщил директор Городского центра управления парковками (ГЦУП) Михаил Курдяев. Идею озвучили на выездном совещании, в котором, помимо руководителя ГЦУП, участвовали представители сообществ караванеров и автопутешественников.

Пресс-служба ГЦУП

Первой площадкой для автодомов станет стоянка на Цитадельском шоссе в Кронштадте. Там одновременно смогут подключиться к электричеству до 16 кемперов — для каждого предусмотрена нагрузка до 3 кВт. На территории также есть камеры видеонаблюдения и павильон охраны. Следующей стоянкой, которую хотят приспособить для автопутешественников, станет площадка на Прудовой улице в Петергофе.

Кроме того, ГЦУП вместе с представителями сообщества караванеров проведет анализ всех городских стоянок, чтобы найти другие места, подходящие для автодомов. Для путешественников особенно важны площадки в пригородах и на въездах в город: из-за размеров автодомов и прицепов передвигаться по центральным улицам Петербурга на них сложнее.

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