Парковки для автодомов оборудуют на городских стоянках в Петербурге

Первой площадкой для автодомов станет стоянка на Цитадельском шоссе в Кронштадте. Там одновременно смогут подключиться к электричеству до 16 кемперов — для каждого предусмотрена нагрузка до 3 кВт. На территории также есть камеры видеонаблюдения и павильон охраны. Следующей стоянкой, которую хотят приспособить для автопутешественников, станет площадка на Прудовой улице в Петергофе.

Кроме того, ГЦУП вместе с представителями сообщества караванеров проведет анализ всех городских стоянок, чтобы найти другие места, подходящие для автодомов. Для путешественников особенно важны площадки в пригородах и на въездах в город: из-за размеров автодомов и прицепов передвигаться по центральным улицам Петербурга на них сложнее.