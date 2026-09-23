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Новую модель первого в России премиального автомобиля собрали на бывшем заводе Toyota в Шушарах

Модель SENAT 900, которую производят на площадке торговой марки Aurus в Шушарах, представили в июне в рамках ПМЭФ-2026, тогда же запустили ее производство. В среду, 23 сентября, в Петербурге с конвейера сошел 323-й автомобиль класса — порядковый номер машины соответствует возрасту города, сообщили в Смольном.

Пресс-служба Администрации Петербурга

По случаю этого события завод посетили губернатор Александр Беглов, гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Последний назвал SENAT «первым в России премиальным автомобилем».

Произведенная машина — седан с двигателем V6 3.0T мощностью 326 лошадиных сил, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, постоянным полным приводом и пневматической подвеской. Теперь в планах производителя — запуск флагманского седана SENAT 1000. Его серийная сборка намечена на 2028 год.

Завод Toyota прекратил свою работу осенью 2022 года после ухода компании с российского рынка. К концу того же года предприятие уволило большую часть сотрудников. С весны 2023 года завод Toyota находится под управлением НАМИ — структуры, которой принадлежит 65% акций российской марки премиальных автомобилей Aurus. В начале 2024 года «Коммерсант» писал, что именно эти машины будут выпускать на предприятии в Шушарах.

Как рассказали газете источники, в запуске производства на петербургской площадке заинтересован «Газпром». СМИ сообщали, что корпорация также может войти в капитал Aurus с долей до 40 %. Собеседники «Коммерсанта» отмечали, что в налаживании выпуска автомобилей может быть задействован и «КАМАЗ».

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