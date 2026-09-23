Авиапассажиров могут обязать доплачивать 2000 рублей за билет

Для внутренних рейсов с пассажиров могут брать до 500 рублей, для международных — до одной тысячи рублей на один билет, утверждает большинство собеседников газеты. При этом один из источников «Коммерсанта» назвал суммы до 700 рублей и двух тысяч рублей за билет соответственно.

Инициативу обсуждают Минтранс, Минпромторг и «Ростех». Деньги хотят направить на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. «Пока никаких финальных решений по сумме и методике сбора нет», — заявил изданию собеседник в правительстве.

По оценке одного из источников, новый платеж при нынешнем пассажиропотоке сможет приносить 200-250 млрд рублей в 2027-2030 годах. Средства планируют использовать для компенсации убытков, которые могут возникать у авиакомпаний на начальном этапе эксплуатации отечественных самолетов. По мере снижения их стоимости необходимость в сборе может исчезнуть.

Старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко считает, что дополнительный платеж приведет к снижению пассажиропотока. По его мнению, компенсировать расходы на новые самолеты разумнее из федерального бюджета. При этом он отметил, что финансовые возможности авиакомпаний уже ограничены.

Это не первый сбор, который пассажиры могут увидеть в стоимости авиабилета. С сентября 2025 года с каждого путешественника уже взимают 150 рублей на реконструкцию аэродромов. Сумму должны ежегодно индексировать с учетом инфляции.