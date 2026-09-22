Движение в центре Петербурга перекроют из-за Форума объединенных культур

Часть ограничений уже действует. До 27 сентября проезжую часть сузили на набережной Мойки вдоль домов 6–8 по Дворцовой площади. 22 сентября там же, в проезде вдоль домов 4 и 6–8, нельзя будет останавливаться. С 23 сентября движение полностью перекроют на этом участке до конца 26 сентября.

Кроме того, 23 сентября остановку запретят на Миллионной улице от Мошкова переулка до набережной Зимней канавки, а с 24 по 26 сентября там сузят проезжую часть. 24 сентября ограничение на остановку введут в проезде вдоль дома 1 по Театральной площади, а 25 сентября движение там полностью перекроют.

Международный форум объединенных культур проходит в Петербурге с 2012 года. В этом году в нем участвуют официальные делегации более чем из 50 стран, представители сферы культуры и искусства, органов власти, международных организаций, бизнеса и СМИ.