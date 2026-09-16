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Транспорт

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Программу, которая сделает метро безопаснее, создали ученые из Петербурга

Платформу цифровых двойников, которая в реальном времени следит за состоянием станций метро и помогает службам реагировать на чрезвычайные ситуации, создали при участии исследователей СПбГЭТУ «ЛЭТИ». По результатам испытаний, система сокращает среднее время реакции на пожары, затопления и обрушения на 17,4%. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

пресс-служба Комитета по транспорту

В новой системе цифровые модели отдельных станций объединены в единую сеть, поэтому информация об инциденте сразу передается на соседние объекты. Платформа анализирует видео-, аудио- и телеметрические данные с помощью нейросетей. Она может распознавать пожары, задымления, затопления и неисправности оборудования. По словам выпускника аспирантуры кафедры Алексея Субботина, систему проектировали на примере «Петербургского метрополитена».

Также ученые создали мобильное приложение. Оно определяет местоположение пользователя и показывает актуальную 2D- или 3D-модель станции с информацией о происходящих событиях. В систему встроили голосового ИИ-помощника, который умеет работать в условиях подземного шума, описывать инциденты и предлагать алгоритм действий.

Сейчас платформа готова к внедрению. В дальнейшем исследователи планируют улучшить работу голосового помощника в условиях сильного шума и расширить библиотеку элементов для моделирования новых станций. Технологию также можно адаптировать для других видов общественного транспорта, включая трамвайные и троллейбусные депо, автобусные парки и железнодорожную инфраструктуру.

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