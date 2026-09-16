Трамваи вернулись на мост Александра Невского после ремонта путей

Ремонт длился четыре месяца. За это время старые рельсы, служившие с 2015 года, заменили на новые, обновили гидроизоляцию, а также соединили стыки алюминиевой сваркой для бесшовного хода.

Второй этап ремонта моста Александра Невского запланирован на 2027 год. Он предусматривает замену асфальта на проезжей части. Всего по итогам двух этапов обновят более 200 метров деформационных швов и 26 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Вернувшиеся на переправу четыре маршрута суммарно перевозят более 40 тысяч человек в сутки, отмечает Комтранс. Сам мост Александра Невского власти называют «ключевым звеном трамвайной сети города» — она связывает правобережные районы Петербурга с центром.