Новый дорожный знак появится на российских улицах

На знаке представлена белая буква «P» на синем фоне и символ семьи, на котором изображена пара с тремя детьми. Он позволит выделять специальные места у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций, отметили в Минтрансе.

Сейчас ведомство работает над корректировкой ПДД. Затем внесет необходимые изменения в соответствующий ГОСТ. После этого новый знак сможет появиться на улицах страны

Дизайн знака Минтранс выбирал с помощью голосования в соцсетях. Участникам предложили семь вариантов, победивший набрал 46% голосов. Всего в опросе поучаствовало почти четыре тысячи человек.

Превью: Adam bartosik / Shutterstock