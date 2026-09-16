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Транспорт

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Новый дорожный знак появится на российских улицах

Дорожный знак для парковочных мест многодетных семей представило Министерство транспорта на Международном фестивале молодежи, который проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях.

Пресс-служба Министерства транспорта

На знаке представлена белая буква «P» на синем фоне и символ семьи, на котором изображена пара с тремя детьми. Он позволит выделять специальные места у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций, отметили в Минтрансе.

Сейчас ведомство работает над корректировкой ПДД. Затем внесет необходимые изменения в соответствующий ГОСТ. После этого новый знак сможет появиться на улицах страны

Дизайн знака Минтранс выбирал с помощью голосования в соцсетях. Участникам предложили семь вариантов, победивший набрал 46% голосов. Всего в опросе поучаствовало почти четыре тысячи человек.

Превью: Adam bartosik / Shutterstock

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