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Горизонтальные лифты, 86 метров под землей и (почти!) 4 километра между станциями: факты о петербургском метро, которые реально удивляют

Что будет, если соединить линии метро во всех городах в одну ленту, — задумался однажды петербуржец и data-энтузиаст Андрей Коломацкий. Так начался его проект «Антология российского метрополитена» — интерактивный сайт, где собрано всё, что вы хотели (и даже не хотели!) знать о подземках в разных городах страны. В каком году в Петербурге построили больше всего станций метро? На какой ветке самый длинный перегон? И где можно встретить «горизонтальный лифт» — публикуем топ-5 фактов о городской подземке (бонус: квиз для самых любознательных!). 

Коллаж: Собака.ru

5 вопросов автору проекта

Андрей Коломацкий

создатель сайта «Антология российского метрополитена» 

С чего все началось?

В какой-то момент мне пришла простая мысль: нарисовать диаграмму глубин станций петербургского метро. Потом я подумал: почему бы не сделать такую же для всех городов России, где есть метро? Следом появилась идея соединить все линии всех городов в одну ленту. Так, шаг за шагом, из отдельных визуализаций сложился цельный проект.

Как создавался проект?

Я делал его в свободное время. Данные в основном брал из открытых источников. Сам продумывал структуру и логику повествования, а визуализации и отдельные блоки собирал вместе с Cursor, проверяя и направляя его на каждом этапе. 

В чем экспертиза автора?

Сейчас я работаю аналитиком данных в крупной геоинформационной компании: занимаюсь картами, городами и пространственными данными. До этого больше пяти лет работал с транспортной аналитикой и моделированием. Поэтому метро для меня долгое время было не только способом добраться из дома на работу, но и рабочей моделью: станции, перегоны, потоки.

Скриншот с сайта kolomatskiy.ru

Как пользоваться сайтом?

Я бы советовал просто скроллить страницу сверху вниз на телефоне или ноутбуке. Это одна длинная история, а не набор отдельных страниц, поэтому лучше двигаться последовательно. Если захочется вернуться назад или сразу открыть нужную главу, сбоку есть навигация по разделам.

Есть ли глобальная миссия?

Какой-то глобальной миссии у проекта нет. Мне просто хотелось немного погрузиться в притягательный мир метро и собрать его красоту в одном месте. По сути, это просветительско-развлекательная история, которую можно полистать и изучить с разных сторон.

Скриншот с сайта kolomatskiy.ru

5 вау-фактов о петербургском метро

Глубже всех в России

Среди семи российских метро петербургское — самое глубокое: в среднем станции лежат на глубине около 51 метра, а половина из них — глубже 60 метров. Здесь же находится самая глубокая станция в стране — «Адмиралтейская», расположенная примерно в 86 метрах под землей. 

Семь станций за один год — непобитый за 70 лет рекорд

Больше всего станций петербургского метро открыли в первый год его работы: в 1955-м запустили сразу семь. Этот рекорд до сих пор не побит. Для сравнения: в Москве самым продуктивным годом стал 2023-й, когда открыли 14 станций. 

Скриншот с сайта kolomatskiy.ru

«Горизонтальные лифты» — исключительное ноу-хау!

В Петербурге десять станций закрытого типа советской разработки — больше нигде в России таких нет. Их платформы отделены от путей стеной с автоматическими дверями, за что такие станции и называют «горизонтальными лифтами».

Самый длинный и самый короткий перегоны

Самый длинный перегон в метро Петербурга — между «Обухово» и «Рыбацким»: около 3,6 километра. Самый короткий — между «Площадью Восстания» и «Владимирской»: меньше километра. 

Скриншот с сайта kolomatskiy.ru

Четыре станции переименования за всю историю

Три станции получили новые названия в один день — 1 июля 1992 года: «Комсомольская» стала «Девяткино», «Площадь Мира» — «Сенной площадью», а «Красногвардейская» — «Новочеркасской». Четвертое переименование произошло в 2020 году, когда «Новокрестовская» стала «Зенитом». Для сравнения: в Москве за историю метро было 38 переименований у 29 станций.

Что еще можно узнать на сайте «Антология российского метрополитена»:

  • почему в Петербурге пути огорожены стеной с дверьми;
  • куда уезжают поезда ночью и где их чинят;
  • почему в подземках нет туалетов;
  • как роют тоннель, чтобы дома на поверхности земли не просели;
  • как выглядят логотипы и как звучит предупреждение «Осторожно, двери закрываются!» в разных метро России.

Ответы на эти и другие вопросы — по ссылке! Там же — бонус: интерактивный квиз!  

К 2025 году в Петербурге могло быть уже 7 линий метро, а строители должны были приступать к восьмой! Что пошло не так?

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