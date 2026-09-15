Горизонтальные лифты, 86 метров под землей и (почти!) 4 километра между станциями: факты о петербургском метро, которые реально удивляют

С чего все началось?

В какой-то момент мне пришла простая мысль: нарисовать диаграмму глубин станций петербургского метро. Потом я подумал: почему бы не сделать такую же для всех городов России, где есть метро? Следом появилась идея соединить все линии всех городов в одну ленту. Так, шаг за шагом, из отдельных визуализаций сложился цельный проект.

Как создавался проект?

Я делал его в свободное время. Данные в основном брал из открытых источников. Сам продумывал структуру и логику повествования, а визуализации и отдельные блоки собирал вместе с Cursor, проверяя и направляя его на каждом этапе.

В чем экспертиза автора?

Сейчас я работаю аналитиком данных в крупной геоинформационной компании: занимаюсь картами, городами и пространственными данными. До этого больше пяти лет работал с транспортной аналитикой и моделированием. Поэтому метро для меня долгое время было не только способом добраться из дома на работу, но и рабочей моделью: станции, перегоны, потоки.