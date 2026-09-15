Горизонтальные лифты, 86 метров под землей и (почти!) 4 километра между станциями: факты о петербургском метро, которые реально удивляют

Что будет, если соединить линии метро во всех городах в одну ленту, — задумался однажды петербуржец и data-энтузиаст Андрей Коломацкий. Так начался его проект «Антология российского метрополитена» — интерактивный сайт, где собрано всё, что вы хотели (и даже не хотели!) знать о подземках в разных городах страны. В каком году в Петербурге построили больше всего станций метро? На какой ветке самый длинный перегон? И где можно встретить «горизонтальный лифт» — публикуем топ-5 фактов о городской подземке (бонус: квиз для самых любознательных!).
5 вопросов автору проекта
Андрей Коломацкий
создатель сайта «Антология российского метрополитена»
С чего все началось?
В какой-то момент мне пришла простая мысль: нарисовать диаграмму глубин станций петербургского метро. Потом я подумал: почему бы не сделать такую же для всех городов России, где есть метро? Следом появилась идея соединить все линии всех городов в одну ленту. Так, шаг за шагом, из отдельных визуализаций сложился цельный проект.
Как создавался проект?
Я делал его в свободное время. Данные в основном брал из открытых источников. Сам продумывал структуру и логику повествования, а визуализации и отдельные блоки собирал вместе с Cursor, проверяя и направляя его на каждом этапе.
В чем экспертиза автора?
Сейчас я работаю аналитиком данных в крупной геоинформационной компании: занимаюсь картами, городами и пространственными данными. До этого больше пяти лет работал с транспортной аналитикой и моделированием. Поэтому метро для меня долгое время было не только способом добраться из дома на работу, но и рабочей моделью: станции, перегоны, потоки.
Как пользоваться сайтом?
Я бы советовал просто скроллить страницу сверху вниз на телефоне или ноутбуке. Это одна длинная история, а не набор отдельных страниц, поэтому лучше двигаться последовательно. Если захочется вернуться назад или сразу открыть нужную главу, сбоку есть навигация по разделам.
Есть ли глобальная миссия?
Какой-то глобальной миссии у проекта нет. Мне просто хотелось немного погрузиться в притягательный мир метро и собрать его красоту в одном месте. По сути, это просветительско-развлекательная история, которую можно полистать и изучить с разных сторон.
5 вау-фактов о петербургском метро
Глубже всех в России
Среди семи российских метро петербургское — самое глубокое: в среднем станции лежат на глубине около 51 метра, а половина из них — глубже 60 метров. Здесь же находится самая глубокая станция в стране — «Адмиралтейская», расположенная примерно в 86 метрах под землей.
Семь станций за один год — непобитый за 70 лет рекорд
Больше всего станций петербургского метро открыли в первый год его работы: в 1955-м запустили сразу семь. Этот рекорд до сих пор не побит. Для сравнения: в Москве самым продуктивным годом стал 2023-й, когда открыли 14 станций.
«Горизонтальные лифты» — исключительное ноу-хау!
В Петербурге десять станций закрытого типа советской разработки — больше нигде в России таких нет. Их платформы отделены от путей стеной с автоматическими дверями, за что такие станции и называют «горизонтальными лифтами».
Самый длинный и самый короткий перегоны
Самый длинный перегон в метро Петербурга — между «Обухово» и «Рыбацким»: около 3,6 километра. Самый короткий — между «Площадью Восстания» и «Владимирской»: меньше километра.
Четыре станции переименования за всю историю
Три станции получили новые названия в один день — 1 июля 1992 года: «Комсомольская» стала «Девяткино», «Площадь Мира» — «Сенной площадью», а «Красногвардейская» — «Новочеркасской». Четвертое переименование произошло в 2020 году, когда «Новокрестовская» стала «Зенитом». Для сравнения: в Москве за историю метро было 38 переименований у 29 станций.
Что еще можно узнать на сайте «Антология российского метрополитена»:
- почему в Петербурге пути огорожены стеной с дверьми;
- куда уезжают поезда ночью и где их чинят;
- почему в подземках нет туалетов;
- как роют тоннель, чтобы дома на поверхности земли не просели;
- как выглядят логотипы и как звучит предупреждение «Осторожно, двери закрываются!» в разных метро России.
Ответы на эти и другие вопросы — по ссылке! Там же — бонус: интерактивный квиз!
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