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«Аврора-шаттлы» до Выборга остаются! Рейсы на двухэтажных поездах продлят до зимы

Скоростные составы, которые с 19 августа в тестовом режиме курсируют из Петербурга в Выборг, продолжат перевозить пассажиров по измененному расписанию, рассказали в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

Пресс-служба ФПК
Пресс-служба ФПК

Утренняя и дневная пара будут ездить по прежнему графику: в 8:06 и 15:18 — из Петербурга, в 12:56 и 17:14 — из Выборга. Вечернюю пару отменили временно — до разработки нового расписания, которое обещают представить после 24 октября. Новый график «позволит сохранить комфортные поездки между Выборгом и Петербургом и в зимний период», считают в компании.

Вагоны включают сидячие места, кондиционеры и биотуалеты. Для посадки потребуется документ, на который оформлен билет. Сейчас стоимость билета на сайте РЖД начинается от 290 рублей. Как отмечали ФПК, цена зависит от даты покупки и наличия мест: чем ближе дата и меньше мест, тем билет дороже. Время в пути до Выборга составит один час и 12 минут — столько же занимает и дорога на «Ласточке».

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