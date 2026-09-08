Два новых проезда к Октябрьской набережной построят в Невском районе

Городские власти продлят улицу Дыбенко и Архивную, чтобы связать новые жилые кварталы с берегом Невы и сделать доступнее общественный транспорт для местных жителей. Решение об этом приняли на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, пишет Смольный.
Участок на пересечении улицы Дыбенко и Октябрьской набережной, 2026 год
Обе дороги должны соединить Дальневосточный проспект с Октябрьской набережной. Улицу Дыбенко для этого продлят на 870 метров. Дорога получит четыре полосы — по две в каждую сторону. На участке появится общественный транспорт. Завершить строительство планируют до 2031 года.
В свою очередь, четырехполосную Архивную улицу продолжат на 771 метр. Она пересечется с Октябрьской набережной ближе к строящемуся Большому Смоленскому мосту. По дорогу горожане смогут добраться до ближайших детских садов, школе и поликлинике. Запустить движение на участке планируют уже к апрелю 2027 года.
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