Два новых проезда к Октябрьской набережной построят в Невском районе

Городские власти продлят улицу Дыбенко и Архивную, чтобы связать новые жилые кварталы с берегом Невы и сделать доступнее общественный транспорт для местных жителей. Решение об этом приняли на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, пишет Смольный.

Участок на пересечении улицы Дыбенко и Октябрьской набережной, 2026 год