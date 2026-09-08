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Транспорт

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Латвия планирует полностью запретить автобусные рейсы для пассажиров в Россию и Беларусь

Министерство транспорта Латвии предложило с 2027 года полностью остановить автобусные пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию. Соответствующие поправки в Закон о дорожном транспорте ведомство представило правительству страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

hodim / Shuttertstock

Если изменения одобрят, запрет коснется как регулярных, так и нерегулярных международных рейсов, а также транзитных автобусных перевозок через территорию Латвии в Россию и Беларусь.

В Минтрансе отметили, что действующие ограничения не дают полного эффекта: пассажиры по-прежнему могут добираться до России и Белоруссии с пересадками в Литве и Эстонии. Кроме того, ограничения на автобусные перевозки не распространяются на микроавтобусы.

Латвийские власти намерены дополнительно оценить последствия запрета для безопасности, экономики и международных обязательств. В министерстве также заявили о намерении найти согласованное решение вместе с другими странами Балтии и на уровне Евросоюза.

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