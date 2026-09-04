Суд взыскал с метро Петербурга 170 тысяч рублей за падение пассажирки после остановки эскалатора

Утром 27 января Калюжная спускалась на четвертом эскалаторе в «Гостинном дворе», когда неустановленная пассажирка зашла на движущуюся лестницу в обратном направлении и упала. Тогда эскалатор остановили, после чего упала и Калюжная. Женщину госпитазировали в Мариинскую больницу, где врачи диагностировали ей закрытый перелом проксимального отдела плечевой кости со смещением отломков. Из-за полученных травм Калюжная не могла вести полноценную жизнь и выходить на работу.

Это не первый случай, когда «Петербургский метрополитен» выступает ответчиком в спорах о пострадавших пассажирах. Так, в январе 2024 года суд взыскал с предприятия около полутора тысяч рублей расходов на медикаменты и 30 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу Татьяны Капитоновой. Женщина получила травмы из-за недостающего поручня на лестнице в переходе со станции «Звенигородская» на «Пушкинскую».

В октябре 2023 года компенсацию в 30 тысяч рублей обязали выплатить художнице Наталии Анхар, которая сломала два пальца правой руки при выходе из «Чернышевской». Пассажирка не смогла удержать дверь из-за сильного потока воздуха, из-за чего ее правая рука оказалась зажата между дверным полотном и проемом. Изначально Анхар требовала взыскать с метро 300 тысяч рублей.