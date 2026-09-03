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Петербургским такси с октября ограничат доступ к выделенным полосам

С 1 октября не все такси смогут пользоваться выделенными полосами в Петербурге. Выезжать на них разрешат только автомобилям, которые одновременно числятся в городском реестре легкового такси и реестре перевозчиков, об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Andrei Tishin / Shutterstock

Одной лицензии на перевозку пассажиров будет недостаточно: машина должна быть указана в обоих реестрах. Если автомобиль есть только в одном из них, его выезд на выделенную полосу будет считаться нарушением правил дорожного движения и может обернуться для водителя штрафом по статье 12.17 КоАП РФ, которая предполагает наказание от двух до четырех с половиной тысяч рублей.

Перевозчикам рекомендуют заранее проверить, корректно ли внесены данные об их автомобилях. Если информации в реестре такси не хватает, необходимо направить в комитет уведомление с номером записи машины.

К концу апреля в реестре легковых такси Петербурга были зарегистрированы почти восемь тысяч перевозчиков. За первые три месяца 2026 года разрешения на работу получили 1374 самозанятых, 385 индивидуальных предпринимателей и 18 новых юридических лиц.

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