Петербургским такси с октября ограничат доступ к выделенным полосам

Одной лицензии на перевозку пассажиров будет недостаточно: машина должна быть указана в обоих реестрах. Если автомобиль есть только в одном из них, его выезд на выделенную полосу будет считаться нарушением правил дорожного движения и может обернуться для водителя штрафом по статье 12.17 КоАП РФ, которая предполагает наказание от двух до четырех с половиной тысяч рублей.

Перевозчикам рекомендуют заранее проверить, корректно ли внесены данные об их автомобилях. Если информации в реестре такси не хватает, необходимо направить в комитет уведомление с номером записи машины.

К концу апреля в реестре легковых такси Петербурга были зарегистрированы почти восемь тысяч перевозчиков. За первые три месяца 2026 года разрешения на работу получили 1374 самозанятых, 385 индивидуальных предпринимателей и 18 новых юридических лиц.