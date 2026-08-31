В метро Петербурга пообещали разобраться в причинах аварии на красной линии. Движение поездов восстановлено

Около восьми утра прекратилось движение поездов от станции «Площадь Ленина» до «Площади Восстания». Как позже объяснили в метро, это произошло из-за поломки поезда на «Чернышевской». Чтобы восстановить движение, к остановившемуся составу пригнали вспомогательный. К девяти утра станции «Девяткино», «Гражданский проспект» и «Площадь Мужества» закрыли на вход, а пассажирам предложили пользоваться наземным транспортом.

На фоне закрытия станций метро горожане пожаловались на большие очереди на наземный транспорт. Некоторые водители даже не открывали двери на остановках из-за высокой загруженности, писал «Осторожно, Петербург». В это же время цены на такси от метро «Девяткино» до центра города взлетели в несколько раз: стоимость поездок до некоторых локаций превышала 4,5 тысячи рублей. В 9:33 метрополитен сообщил о восстановлении движения на линии.

Обновление от 31 августа в 11:53. На станции «Чернышевская» рассоединились шестой и седьмой вагоны поезда, заявили в метро. Починить поезд самостоятельно машинисты не смогли, поэтому движение на участке «Девяткино» — «Площадь Восстания» приостановили. Одной пассажирке понадобилась помощь, ее оказали фельдшеры скорой помощи, пишу в предприятии. Инцидент расследуют под контролем начальника метрополитена Евгения Козина.