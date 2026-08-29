В «Аврорах» больше не будет «мертвых зон»: устойчивая связь появится на маршруте Петербург — Москва

Необходимое оборудование (репитеры и излучающие кабели) установят во всех составах до конца 2026 года.
Скоростные поезда «Аврора», курсирующие между Петербургом и Москвой, получат устойчивую мобильную связь. МТС совместно с АО «ФПК» запустили проект по усилению сигнала в вагонах производства «Трансмашхолдинга».
Почему это важно?
Конструкция современных вагонов часто ослабляет сигнал сотовой сети. Новая система будет принимать сигнал через внешние антенны на крыше и транслировать его внутри, обеспечивая стабильную голосовую связь и высокоскоростной интернет на всем пути. Теперь это не отдельное устройство, а часть конструкции поезда.
Первые тесты показали: 4G был доступен на 96% маршрута между двумя столицами. Ранее оператор уже усилил связь в «Сапсанах» — теперь уверенный сигнал получают 55% пассажиров на этом направлении.
Решение масштабируемо: технологию можно применять на других дальних маршрутах, рассказали газете «Известия» в МТС.
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