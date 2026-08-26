Парковку запретят на одной из центральных улиц Петербурга до конца августа из-за принесения святых мощей

Ограничение будет действовать круглосуточно — с 00:00 27 августа до 20:00 31 августа. Под него попадет Казанская улица от Невского проспекта до Казанской площади, а также участок площади вдоль дома № 2 — от Казанской улицы до набережной канала Грибоедова. На это время платные парковочные места здесь также будут недоступны.

Святыню торжественно встретят в Казанском соборе вечером 27 августа. С 28 по 30 августа верующие смогут приложиться к деснице с 6:30 до 23:00, а 31 августа — с 6:30 до 14:00. После этого ковчег отправится в Псков. На протяжении всего пребывания святыни в Петербурге в соборе будут проходить молебны с акафистом святителю.

Святитель Спиридон Тримифунтский, который жил на рубеже III–IV веков, считается одним из наиболее почитаемых христианских святых. По преданию, он обладал даром чудотворения, прозорливости и исцеления. Его мощи с XV века хранятся на Корфу. Десница святителя около четырех столетий находилась в Риме, а в 1984 году ее вернули на греческий остров. В Петербургской митрополии Спиридону Тримифунтскому посвящены шесть храмов.