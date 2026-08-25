Брестская крепость, зубры и Мирский замок: поезд-отель отправится в тур из Петербурга в Беларусь

Из Петербурга запустят четырехдневный железнодорожный тур по Беларуси: пассажиры смогут побывать в Брестской крепости, погулять среди диких животных в Беловежской пуще и посетить средневековый Мирский замок. Ночевать туристы будут прямо в поезде — он отправится с Витебского вокзала.
Всего поездка займет четыре дня. Отправление из Петербурга запланировано на 25 сентября и 30 октября, возвращение на Витебский вокзал — утром четвертого дня. В стоимость билета входят проезд в купе, один завтрак, два обеда, транспорт, экскурсии и входные билеты.
Поезд сначала прибудет в Брест. Там туристов ждет экскурсия по Брестской крепости и прогулка по Беловежской пуще с посещением вольеров. В них можно увидеть рысь, лисицу, оленей, волка, лося, дикого кабана и медведя, а также сфотографироваться с зубром — главным символом заповедника. После этого путешественники прогуляются по улице Советской — местному «Арбату» с историческими зданиями и необычными фонарями. Вечером поезд отправится в Минск.
В столице Белоруссии туристы посетят Мирский замок — готическую крепость XVI века, включенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем их ждет пешеходная экскурсия по историческому центру Минска и свободное время для прогулок, кафе и покупок.
Ранее, с 14 августа, туроператор «РЖД Тур» запустил состав «Гранд Карелия». Этот четырехдневный маршрут объединяет сразу несколько направлений: Петрозаводск, остров Кижи, Медвежьегорск, горный парк «Рускеала» и Выборг.
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