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Транспорт

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Территорию для новых этапов ШМСД подготовят к концу 2027 года

Главгосэкспертиза одобрила подготовку территории и строительство 2-4 этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Петербурге. Благодаря этому предшествующие строительству работы должны завершиться в установленные сроки — к концу 2027 года, пишет Комитет по инвестициям.

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга

На прошлой неделе эксперты одобрили проект подготовки территории для будущего участка ШМСД от транспортного узла на Витебском проспекте до Союзного проспекта. Он дополняет заключение госэкспертизы, которое выдали в мае 2025 года. В том документе были предусмотрены работы по переустройству инфраструктуры РЖД, необходимые для строительства будущей магистрали.

В июле 2026 года Главгосэкспертиза также одобрила строительство транспортных развязок ШМСД вне концессионного соглашения, подписанного городским правительством и ООО «ШМСС» в 2024 году. Одна из них протяженностью более 2 километров пройдет на пересечении с проспектом Солидарности на участке от улицы Кржижановского до Хасанской, она включает новый путепровод над железнодорожными путями станции «Дача Долгорукова».

Подготовка территории строительства ШМСД разбита на два этапа: от Витебского проспекта до Союзного проспекта и от Союзного проспекта до КАД. Работы на обоих участках начали еще в прошлом году. За это время их полностью очистили от взрывоопасных предметов, а рядом с Финляндским железнодорожным мостом завершили археологические исследования. Специалисты продолжают перестраивать инженерные сети: водоснабжение, канализацию, электричество, теплотрассы и газопроводы.

Строительство переправы в составе ШМСД
Администрация Санкт-Петербурга

Строительство переправы в составе ШМСД

Поэтапный запуск движения по магистрали власти планируют на 2029-2031 годы. Подписанное в 2024 году соглашение на строительство оценили в 241 млрд рублей. Проект включает новый мост через Неву. Договор о его строительстве подписали на ПМЭФ-2026. Возводить переправу начали в конце июня.

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