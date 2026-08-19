Территорию для новых этапов ШМСД подготовят к концу 2027 года

Главгосэкспертиза одобрила подготовку территории и строительство 2-4 этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Петербурге. Благодаря этому предшествующие строительству работы должны завершиться в установленные сроки — к концу 2027 года, пишет Комитет по инвестициям.
На прошлой неделе эксперты одобрили проект подготовки территории для будущего участка ШМСД от транспортного узла на Витебском проспекте до Союзного проспекта. Он дополняет заключение госэкспертизы, которое выдали в мае 2025 года. В том документе были предусмотрены работы по переустройству инфраструктуры РЖД, необходимые для строительства будущей магистрали.
В июле 2026 года Главгосэкспертиза также одобрила строительство транспортных развязок ШМСД вне концессионного соглашения, подписанного городским правительством и ООО «ШМСС» в 2024 году. Одна из них протяженностью более 2 километров пройдет на пересечении с проспектом Солидарности на участке от улицы Кржижановского до Хасанской, она включает новый путепровод над железнодорожными путями станции «Дача Долгорукова».
Подготовка территории строительства ШМСД разбита на два этапа: от Витебского проспекта до Союзного проспекта и от Союзного проспекта до КАД. Работы на обоих участках начали еще в прошлом году. За это время их полностью очистили от взрывоопасных предметов, а рядом с Финляндским железнодорожным мостом завершили археологические исследования. Специалисты продолжают перестраивать инженерные сети: водоснабжение, канализацию, электричество, теплотрассы и газопроводы.
Строительство переправы в составе ШМСД
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