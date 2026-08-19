Территорию для новых этапов ШМСД подготовят к концу 2027 года

На прошлой неделе эксперты одобрили проект подготовки территории для будущего участка ШМСД от транспортного узла на Витебском проспекте до Союзного проспекта. Он дополняет заключение госэкспертизы, которое выдали в мае 2025 года. В том документе были предусмотрены работы по переустройству инфраструктуры РЖД, необходимые для строительства будущей магистрали.

В июле 2026 года Главгосэкспертиза также одобрила строительство транспортных развязок ШМСД вне концессионного соглашения, подписанного городским правительством и ООО «ШМСС» в 2024 году. Одна из них протяженностью более 2 километров пройдет на пересечении с проспектом Солидарности на участке от улицы Кржижановского до Хасанской, она включает новый путепровод над железнодорожными путями станции «Дача Долгорукова».

Подготовка территории строительства ШМСД разбита на два этапа: от Витебского проспекта до Союзного проспекта и от Союзного проспекта до КАД. Работы на обоих участках начали еще в прошлом году. За это время их полностью очистили от взрывоопасных предметов, а рядом с Финляндским железнодорожным мостом завершили археологические исследования. Специалисты продолжают перестраивать инженерные сети: водоснабжение, канализацию, электричество, теплотрассы и газопроводы.