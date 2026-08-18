Аренду электросамокатов через «Госуслуги» тестируют в Петербурге

«Яндекс Go» начал тестировать в Петербурге подтверждение возраста через «Госуслуги» в сервисе аренды самокатов. Верификация доступна всем желающим и занимает в среднем 1–2 минуты: для этого в приложении нужно открыть сервис «Самокаты» и выбрать раздел «Подтвердите аккаунт через Госуслуги».

В компании отмечают, что авторизация через «Госуслуги» стала еще одним из механизмов проверки возраста. В сервисе уже работал фотоконтроль — технология определяет по фото, есть ли пользователю 18 лет, и ограничивает доступ к аренде несовершеннолетним. Так, в 2026 году в Петербурге кикшеринг отправил на проверку по фотоконтролю более 25 тысяч пользователей, а всего ограничил доступ к аренде самокатов почти для 3 тысяч несовершеннолетних.

Тем временем «Юрент» отправил заявку на интеграцию с «Госуслугами» в Минцифры, сейчас ее рассматривают. «С учетом необходимости интеграции систем, закупки оборудования и прочих процедур — старт возможности подтверждения возраста через ЕСИА ожидается в следующем сезоне», — говорят в компании. Также представители кикшеринга подчеркивают, что сегодня закон не требует обязательной верификации возраста через «Госуслуги», поэтому «Юрент» предлагает пользователям выбирать удобный способ подтверждения личности: МТС ID или авторизацию через MAX, которая доступна по всей России, за исключением Москвы.

Проверка возраста петербургских самокатчиков через государственный портал — совместный эксперимент «Яндекс Go», «Юрента» и Комитета по транспорту, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на ведомство. В Комтрансе считают, что такая верификация позволит полностью запретить несовершеннолетним поездки на арендованных электросамокатах. Третий оператор кикшеринга в Петербурге — Woosh — пока технически не готов запустить такую систему, уточнили в комитете.