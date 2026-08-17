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Транспорт

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На Выборгском шоссе отремонтировали трамвайные пути и остановки

Новые пути уложили на участке протяженностью семь километров от проспекта Энгельса до Суздальского проспекта, пишет Смольный. Накануне на рельсы должен был вернуться трамвай №58, который обеспечивает транспортом жителей Выборгского района.

Администрация Санкт-Петербурга

В обе стороны смонтировали более 14 километров рельс. На остановках обустроили 16 повышенных платформ, которые должны сделать посадку и высадку удобнее для людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками и пожилых людей.

Чтобы сделать движение вагонов бесшумным и плавным, строители применяли технологию алюминотермитной сварки, которая позволяет сформировать ровные и монолитные стыки, а на пересечениях с проезжей частью заливали монолитную железобетонную подушку.

Также 14 августа завершили обновление дороги на Литейном мосту. Ремонт проходил поэтапно и занял ровно месяц.

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