На Выборгском шоссе отремонтировали трамвайные пути и остановки

В обе стороны смонтировали более 14 километров рельс. На остановках обустроили 16 повышенных платформ, которые должны сделать посадку и высадку удобнее для людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками и пожилых людей.

Чтобы сделать движение вагонов бесшумным и плавным, строители применяли технологию алюминотермитной сварки, которая позволяет сформировать ровные и монолитные стыки, а на пересечениях с проезжей частью заливали монолитную железобетонную подушку.

Также 14 августа завершили обновление дороги на Литейном мосту. Ремонт проходил поэтапно и занял ровно месяц.