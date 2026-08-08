На станции метро «Чкаловская» ограничат вход в вестибюль с 10 августа

С 10 августа на станции метро «Чкаловская» изменится режим работы вестибюля. Ремонт эскалаторов будет проводиться по будним дням с 17:50 до 19:00, в связи с чем вход будет ограничен.

В пресс-службе петербургского метрополитена уточнили, что время может корректироваться в зависимости от пассажиропотока. Пассажиров просят заранее планировать маршрут.

Ремонт продлится до 16 декабря. В качестве альтернативы пассажирам предлагается доехать до станции «Спортивная» на автобусе № 191 или до станции «Петроградская» на автобусах № 191, 1 и 185.