Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

На станции метро «Чкаловская» ограничат вход в вестибюль с 10 августа

Решение связано с капитальным ремонтом эскалаторов. 

Фото: Felix Lipov // Shutterstock

С 10 августа на станции метро «Чкаловская» изменится режим работы вестибюля. Ремонт эскалаторов будет проводиться по будним дням с 17:50 до 19:00, в связи с чем вход будет ограничен.

В пресс-службе петербургского метрополитена уточнили, что время может корректироваться в зависимости от пассажиропотока. Пассажиров просят заранее планировать маршрут. 

Ремонт продлится до 16 декабря. В качестве альтернативы пассажирам предлагается доехать до станции «Спортивная» на автобусе № 191 или до станции «Петроградская» на автобусах № 191, 1 и 185.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: