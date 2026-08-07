Водителя не лишат прав за пьяную езду, если его личность установили без документов, говорит Верховный суд. Но есть нюанс

Поводом для разбирательства стала история жителя Новосибирска Дмитрия Шелухина. Его автомобиль Toyota остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина за рулем имел явные признаки алкогольного опьянения, однако водительское удостоверение и другие документы не предъявил. Он назвался Дмитрием Шелухиным, и инспекторы сверили его внешность с фотографией из электронной базы ГИБДД.

Позже выяснилось, что за рулем находился не владелец автомобиля, а его двоюродный брат, внешне похожий на него. Несмотря на это, мировой суд признал Дмитрия Шелухина виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года. Мужчина оспорил это решение, и дело дошло до Верховного суда.

Верховный суд указал, что инспекторы, составлявшие материалы дела, не смогли достоверно подтвердить личность человека, находившегося за рулем. Они пояснили, что установили ее исключительно со слов водителя, который не предъявил никаких документов, а также по фотографии из базы данных ГИБДД. Высшая судебная инстанция пришла к выводу, что в деле остались неустранимые сомнения относительно личности нарушителя. По закону такие сомнения должны трактоваться в пользу привлекаемого к ответственности. В результате Верховный суд отменил решения мирового судьи, районного суда и кассационной инстанции, а производство по делу о нетрезвом вождении прекратил.