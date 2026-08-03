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Транспорт

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Невский проспект и центральные набережные перекроют из-за полумарафона

В воскресенье, 9 августа, состоится забег «Северная столица», из-за которого движение на дорогах в центре города запретят или частично ограничат. На некоторых участках изменения уже действуют. Списком улиц, которые планируют перекрывать, поделился Комтранс на сайте Смольного.

Real Sports Photos / Shutterstock.com

В понедельник, 3 августа, на сутки запретили на Дворцовой площади вдоль домов №4 и №6-8. На этом же участке до 7 августа сузили проезжую часть.

В день полумарафона перекроют:

  • С 06:30 до 11:00 — участки Невского проспекта, Гороховой улицы и набережной канала Грибоедова.
  • С 06:30 до 13:30 — Дворцовый мост и участок Дворцовой набережной, Дворцовый и Адмиралтейский проезды.
  • С 07:00 до 12:30 — Троицкий и Биржевой мосты, участки Кронверкской, Мытнинской, Петровской, Петроградской и Университетской набережных, а также Биржевую площадь.
  • С 07:00 до 13:30 — участки Адмиралтейской набережной, Сенатской и Исаакиевской площадей, Конногвардейского бульвара, Малой Морской улицы, Адмиралтейского и Вознесенского проспектов.

Также движение запретят на участках Дворцовой площади и Миллионной улицы 8 и 9 августа.

Участникам полумарафона доступны маршруты длиной 21,1 километра и 10 километров. Организаторы отмечают, что второй проходит в один круг по историческому центру Петербурга. Бегунам откроются виды на Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Старт и финиш состоятся на Дворцовой площади. Схему маршрутов, расписание забегов и условия регистрации доступны на сайте полумарафона «Северная столица».

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