Больше авиарейсов из Петербурга в Сибирь появится осенью 2026 года

С 26 октября Nordwind Airlines запустит прямые рейсы из Пулкова в Красноярск, сообщают в пресс-службе петербургского аэропорта. Самолеты компании будут летать три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам.
Долететь из Петербурга до одного из старейших городов Сибири можно будет за 4 часа 55 минут. Сейчас рейсы в Красноярск из Пулкова доступны ежедневно, их предлагают авиалинии «Россия», Smartavia и NordStar Airlines.
На прошлой неделе пресс-служба воздушной гавани рассказала, какие вещи забывают в аэропорту Петербурга пассажиры. Только за первые шесть месяцев 2026 года путешественники оставили в Пулкове порядка 15 тысяч вещей. Среди них были греческая богиня, черепашка и три тысячи чемоданов.
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