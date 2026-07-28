Больше авиарейсов из Петербурга в Сибирь появится осенью 2026 года

Долететь из Петербурга до одного из старейших городов Сибири можно будет за 4 часа 55 минут. Сейчас рейсы в Красноярск из Пулкова доступны ежедневно, их предлагают авиалинии «Россия», Smartavia и NordStar Airlines.

На прошлой неделе пресс-служба воздушной гавани рассказала, какие вещи забывают в аэропорту Петербурга пассажиры. Только за первые шесть месяцев 2026 года путешественники оставили в Пулкове порядка 15 тысяч вещей. Среди них были греческая богиня, черепашка и три тысячи чемоданов.