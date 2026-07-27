Оплату по геолокации в наземном транспорте Петербурга могут запустить в 2027 году

С новой технологией пассажир сможет платить за проезд без контакта с валидатором. Система в приложении «Подорожник» на основе геолокации и Bluetooth будет сама определять, в каком транспорте находится человек, и предлагать подходящий вид билета.

Как рассказали газете в Комтрансе, для внедрения такого метода оплаты в транспорте нужно доустановить специальные Bluetooth-маяки. В какую сумму обойдется весь проект, власти не уточнили, пишут «Ведомости».

С осени 2025 года в Петербурге по геолокации можно купить билет на электричку. Функция появилась в приложении «ПроТранспорт+». Первым маршрутом, где заработал этот способ оплаты, стал «Витебский вокзал — Павловск». В феврале Комтранс пообещал в течение 2026 года расширить эту опцию для направлений от Московского, Финляндского, Балтийского вокзалов до границ Петербурга. В этом же месяце способ оплаты по GEO-Pay заработал в трамваях «Чижик». Инновацию тестировали в декабре и анонсировали ее полное внедрение в канун Нового года.