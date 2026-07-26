Поезда из Петербурга в Москву и электрички в Ленобласти задерживаются из-за сбоя контактной сети

Сбой контактной сети привел к задержкам поездов из Петербурга в Москву и электричек в Ленобласти.

В текущий момент на Ленинградском направлении в сторону Лихославля в Тверской области задерживаются пригородные поезда. Время опоздания составляет около часа.

Задерживаются и поезда в Москву: состав № 739У Санкт-Петербург – Москва опаздывает на 12 минут, а поезда № 771А и № 773А — на 54 минуты.

Железнодорожники предпринимают необходимые меры для сокращения времени опоздания, заверили в пресс-службе ОЖД.