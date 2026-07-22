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Транспорт

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Греческая богиня, черепашка и три тысячи чемоданов: что забывают пассажиры, рассказали в Пулкове

За первые шесть месяцев 2026 года путешественники оставили в аэропорту Петербурга порядка 15 тысяч вещей. В День находок, который отмечается 22 июля, пресс-служба воздушной гавани составила список предметов, забытых пассажирами в терминале.

Sergei Sokolnikov / Shutterstock.com

В перечень находок, которые делают сотрудники Пулкова, вошли три тысячи сумок и чемоданов, 1500 документов, пять кубков, черепашка, гипсовый бюст греческой богини, топор и бензопила. Также пассажиры регулярно теряют наушники и ремни. Пик забывчивости приходится на ночное и утреннее время, а чаще всего вещи оставляют в зоне досмотра и на входе в аэропорт.

В Пулкове напомнили, что забытые вещи можно вернуть в течение полугода — затем они утилизируются. Забрать предмет получится только в столе находок после подтверждения личности. Он располагается в офисе 1229. Если пассажир уже покинул Петербург, находку могут отправить посылкой. Для связи с сотрудниками по поводу возврата вещей можно либо позвонить по номеру +7 (812) 337-38-22, либо написать на электронную почту found@pulkovo-airport.com. Стол находок принимает звонки ежедневно с 08:00 до 20:00.

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