Туристический поезд через Кижи, Выборг и Рускеалу начнет ходить с августа

Ранее эти достопримечательности не входили в состав единого железнодорожного тура. На время путешествия поезд станет гостиницей для пассажиров, где они будут ночевать. А в дневное время туристы будут покидать вагоны ради экскурсионных выездов и знакомства с главными достопримечательностями регионов.

Для путешественников подготовили два варианта программы — «Жаворонки» и «Совы». Они включают одинаковые места посещения, но отличаются порядком прохождения маршрута.

«Жаворонки» начнут знакомство с Карелией с раннего утра: поезд прибудет в Петрозаводск в 07:50. После обзорной экскурсии по столице Карелии туристы отправятся на остров Кижи, а затем продолжат путь в сторону Медвежьегорска.

«Совы» будут стартовать позже. Прибытие в Медвежьегорск запланировано на 11:35. В первый день путешественники посетят места, связанные со съемками фильма «Любовь и голуби», а также финские оборонительные сооружения. Петрозаводск и Кижи в этой версии маршрута станут частью дальнейшей программы.

В стоимость билета входят проезд на поезде, размещение во время ночных переездов, питание, транспортное обслуживание на маршруте, экскурсии и входные билеты. В «РЖД Тур» отмечают, что расписание может измениться из-за корректировок движения поезда или недостаточного количества участников. Финальный вариант программы пассажиры получат за один-два дня до отправления.