На КАД у Московского шоссе на месяц перекроют две полосы движения

На 65-м километре внутреннего кольца КАД в районе развязки с Московским шоссе с 23 июля по 25 августа перекроют две полосы движения. Работы будут вестись круглосуточно в три смены.

Этапы перекрытий:

с 23 июля по 9 августа — полоса безопасности, переходно-скоростная, первая и вторая полосы;

с 10 по 25 августа — третья и четвертая полосы.

Информация о перекрытии появится на табло и знаках переменной информации. На время работ установят дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализацию, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».