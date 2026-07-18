Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

На КАД у Московского шоссе на месяц перекроют две полосы движения

Ограничения будут действовать с 23 июля по 25 августа. Они связаны с поэтапной заменой деформационных швов.

Схемы: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Схемы: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Схемы: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На 65-м километре внутреннего кольца КАД в районе развязки с Московским шоссе с 23 июля по 25 августа перекроют две полосы движения. Работы будут вестись круглосуточно в три смены.

Этапы перекрытий:

  • с 23 июля по 9 августа — полоса безопасности, переходно-скоростная, первая и вторая полосы;
  • с 10 по 25 августа — третья и четвертая полосы.

Информация о перекрытии появится на табло и знаках переменной информации. На время работ установят дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализацию, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: