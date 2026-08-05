В Петербурге может появиться двухэтажный трамвай! Где он мог бы ездить? И почему специалисты не уверены, что это хорошая идея?

В сети можно найти информацию, что двухэтажный вагон от Усть-Катавского завода будет иметь высоту 5,40 метра. Контактная сеть в Петербурге по нормативу находится в 5,5–5,8 метрах от земли. При этом у нас огромное количество ее ненормативных понижений. Трамваи проходят под эстакадами, старыми железнодорожными мостами, высота арок которых может составлять всего 5, а то и 4,5 метра.

В Гонконге двухэтажная система до сих пор работает потому, что она обеспечивает большую пассажировместимость на узких улицах центра, где с трудом могут развернуться длинные составы. У нас же в центр такому составу проезд заказан. Главный туристический маршрут у нас проходит по Троицкому мосту, где провода висят сравнительно низко на исторических опорах, с которыми сделать ничего нельзя, ведь они — элемент объекта культурного наследия.

То есть выпустить такой двухэтажный трамвай можно будет разве что где-то на севере — скажем, по 100-му маршруту, где он будет спокойно идти по проспекту Просвещения. Или, напротив, на Юго-Западной сети — где-нибудь от Стрельны до Кировского завода по 36-му номеру. Однако встает вопрос, зачем он там нужен, ведь двухэтажность — это же туристическая фишка?

Потому как если речь идет об увеличении пассажировместимости, то во всем мире эта проблема решается тем, что трамвай становится длиннее, а не выше. Можно использовать сочлененные модели. Если бюджета не хватает, то можно сцеплять односекционные трамваи — у нас в Ленинграде и потом Петербурге многократно был такой опыт с разными вагонами.

Более того, у нас в какое-то время сцепляли даже сочлененные вагоны ЛВС-86. Ленинград был единственным городом в стране, где делали такие поезда из вагонов-гармошек. Говорят, такой опыт был еще в Калининграде, но там вагоны были не отечественного производства.