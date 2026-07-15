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Движение ограничили в центре Петербурга из-за мотофестиваля

С 15 июля на дорогах в исторической части города начали вводить ограничения из-за фестиваля «Мотостолица», который пройдет в выходные на Манежной площади. Изменения будут действовать до 21 июля.

Stanick / Shutterstock

В среду, 15 июля, на неделю перекроют:

  • Итальянскую улицу от дома № 25 до Караванной;
  • Кленовую улицу до Манежной площади, 4;
  • Манежную площадь.

С пятницы, 17 июля:

  • движение запретят по Кленовой улице от Инженерной улицы до Манежной площади;
  • сузят проезжую часть по нечетной стороне Караванной улицы от Манежной площади до Итальянской улицы.

Фестиваль «Мотостолица» пройдет 18 и 19 июля. В его программе выступления профессиональных райдеров, мотошоу, демонстрационные заезды, а также выставки ретро‑ и кастомных мотоциклов. Вход на события свободный.

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